Prabowo Minta Sanitasi dan Toilet di Sekolah Harus Bagus untuk Dukung MBG

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginginkan sanitasi dan toilet di sekolah harus dibangun secara bagus, untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

"Pak Presiden menekankan agar sanitasi dan juga termasuk toilet itu harus dibangun yang bagus, yang bersih karena itu bagian dari lingkungan fisik sekolah yang mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis ini," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti dalam keterangannya dikutip, Sabtu (18/1/2025).

Abdul menjelaskan, bahwa sanitasi dan toilet harus dibangun secara baik agar tidak menimbulkan genangan air saat mencuci alat-alat makan untuk MBG.

"Sanitasi di sekolah juga harus bagus, agar jika ada alat-alat makan yang dicuci itu tidak menimbulkan genangan air dan tidak menimbulkan masalah kesehatan," jelasnya.

Selain itu, Abdul menyebut pemerintah telah menyiapkan modul agar MBG menjadi bagian penting dari pendidikan karakter di sekolah.

"Dan kami sudah menyiapkan, pertama adalah modul tentang bagaimana Makan Bergizi Gratis ini menjadi bagian dari pendidikan karakter di sekolah. Jadi nilai-nilai karakter yang berkaitan dengan spiritualitas, tanggung jawab, kebersihan, ketertiban, disiplin dan nilai-nilai karakter yang lain itu harus menjadi bagian tak terpisahkan dari Makan Bergizi Gratis di sekolah," pungkasnya.

(Awaludin)