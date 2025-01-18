Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perangi Perdagangan Narkoba, Kepala BNN Terima Penghargaan dari Pemerintah AS

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |22:09 WIB
Perangi Perdagangan Narkoba, Kepala BNN Terima Penghargaan dari Pemerintah AS
Kepala BNN Terima Penghargaan dari Pemerintah AS (foto: dok ist)
JAKARTA – Drug Enforcement Administration (DEA) yang merupakan Badan Narkotika Nasional Amerika Serikat (AS), memberikan penghargaan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Marthinus Hukom, di kediaman Dubes AS untuk Indonesia di Jakarta, pada Rabu 15 Januari 2025.

Marthinus Hukom menerima penghargaan ‘Superior Honor and Career Achievement Award,’ atas pencapaian karier tertinggi dalam memerangi perdagangan narkotika transnasional dan terorisme. Selain itu, Kepala Sub Direktorat Intelijen Teknologi Direktorat Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Satria Oktoreza, menerima penghargaan ‘Outstanding Cooperation in the Field of Counter-Narcotics Law Enforcement.’

DEA juga menganugerahi Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, penghargaan Superior Performance Award, atas kontribusi luar biasanya di bidang kerjasama internasional, dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 

Duta Besar AS untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir mengatakan, AS dan Indonesia menghadapi tantangan besar terkait narkoba. 

“Amerika dan Indonesia serta negara-negara di seluruh dunia, menghadapi tantangan besar dalam memerangi organisasi perdagangan narkotika internasional,” ujar Kamala seperti dikutip dari situs Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, Sabtu (18/1/2025).

 

