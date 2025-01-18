Kapolri Ajak Mahasiswa Berkontribusi Bangun Bangsa Lewat Program Asta Cita

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit menghadiri undangan musyawarah pleno Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis) di Yogyakarta, Sabtu (18/1/2025).

Dalam sambutannya, Sigit mengajak seluruh Mahasiswa khususnya yang tergabung dalam Hima Persis untuk berkontribusi membangun Bangsa Indonesia lewat program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Pak Presiden Prabowo dan Pak Gibran selaku Wapres memiliki program misi Asta Cita 17 program prioritas dan delapan program terbaik cepat. Saat ini program tersebut sudah mulai berjalan," kata Sigit.

Menurut Sigit, seluruh elemen masyarakat termasuk Mahasiswa dan pemuda bisa ikut menyukseskan program untuk kemajuan dan kebaikan Bangsa Indonesia tersebut.

"Kita harapkan bisa membuka ruang bagi teman-teman, rekan-rekan Mahasiswa khususnya Hima Persis untuk terus mempersiapkan diri, bahkan ikut berkontribusi membangun bangsa ini," ujar Sigit.

Sigit menjelaskan, hal tersebut perlu disampaikan. Mengingat, di tahun 2030 hingga 2035, Indonesia akan menghadapi puncak bonus demografi.

"Ini adalah momentum yang harus kita manfaatkan. Karena momentum bonus demografi hanya terjadi satu kali dalam perjalanan sebuah bangsa. Ada negara yang berhasil dalam hal ini memanfaatkan momentum ini dan ada negara yang gagal," ucap Sigit.