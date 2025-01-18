Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bahlil Ngaku Habis Dipanggil Prabowo ke Hambalang, Ini yang Dibahas

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |22:54 WIB
Bahlil <i>Ngaku</i> Habis Dipanggil Prabowo ke Hambalang, Ini yang Dibahas
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengaku dirinya habis dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke kediamannya di Hambalang, Sentul, Jawa Barat, Sabtu (18/7/2025). Dia mengaku ada isu khusus yang turut dibahas bersama dengan Kepala Negara.

Hal itu disampaikan Bahlil pada saat memberikan sambutan di acara perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-65 Ormas MKGR yang digelar di Hotel Shangri-la, Jakarta.

"Saya tadi baru habis rapat dengan Pak Presiden Prabowo di Hambalang," kata Bahlil dalam sambutannya.

Menteri ESDM itu mengaku kagum dengan Presiden Prabowo yang terus memikirkan tentang Bangsa ini. Dia mengungkap, isu yang dibahas dalam pertemuan tadi terkait tentang lifting minyak.

"Nah ini memang lifting kita sekarang itu menurun. Dua bulan terakhir itu 600 ribu. Sekarang turun lagi ke 590 ribu barel per day. Konsumsi kita sekarang kurang lebih 1 juta 600 sekitar barel per day," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179090//menteri_esdm_bahlil-7dGS_large.jpg
Bahlil Bocorkan Kuota BBM 2026 untuk SPBU Swasta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179070//menteri_esdm_bahlil-MdFx_large.jpg
Tambang Emas Ilegal di Mandalika, Bahlil: Itu Urusan Penegak Hukum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179052//viral-TXGf_large.jpg
Dihina Pakai Meme di Medsos, Bahlil: Manusia Tidak Boleh Lebihi Kodrat Ilahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179031//menteri_esdm_bahlil-oOT6_large.jpg
Bahlil Wajibkan Campuran Etanol 10 Persen BBM Mulai 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179024//bahlil-Zes2_large.jpg
Bahlil Maafkan Penyebar Meme Dirinya: Saya Biasa Dihina Sejak Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179021//menteri_esdm_bahlil-MCuh_large.jpg
Bahlil Maafkan Penyebar Meme Dirinya: Saya Sudah Biasa Dihina Sejak Kecil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement