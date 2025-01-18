Bahlil Ngaku Habis Dipanggil Prabowo ke Hambalang, Ini yang Dibahas

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengaku dirinya habis dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke kediamannya di Hambalang, Sentul, Jawa Barat, Sabtu (18/7/2025). Dia mengaku ada isu khusus yang turut dibahas bersama dengan Kepala Negara.

Hal itu disampaikan Bahlil pada saat memberikan sambutan di acara perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-65 Ormas MKGR yang digelar di Hotel Shangri-la, Jakarta.

"Saya tadi baru habis rapat dengan Pak Presiden Prabowo di Hambalang," kata Bahlil dalam sambutannya.

Menteri ESDM itu mengaku kagum dengan Presiden Prabowo yang terus memikirkan tentang Bangsa ini. Dia mengungkap, isu yang dibahas dalam pertemuan tadi terkait tentang lifting minyak.

"Nah ini memang lifting kita sekarang itu menurun. Dua bulan terakhir itu 600 ribu. Sekarang turun lagi ke 590 ribu barel per day. Konsumsi kita sekarang kurang lebih 1 juta 600 sekitar barel per day," ujarnya.