HOME NEWS NASIONAL

Sampaikan Salam Gibran, Bahlil: Beliau Kelihatannya Tambah Cinta kepada MKGR

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |23:24 WIB
Sampaikan Salam Gibran, Bahlil: Beliau Kelihatannya Tambah Cinta kepada MKGR
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyampaikan salam dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang batal hadir di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) yang digelar Sabtu (18/1/2025) malam ini.

"Ada salam hormat dari Pak wapres. Tadinya pak Wapres berkenan hadir, tapi ada satu dan lain hal, beliau tidak sempat untuk hadir bersama-sama kita," kata Bahlil dalam sambutannya.

Kendati tak hadir di tengah-tengah acara, Bahlil memastikan kepada para kader MKGR jika kecintaan Gibran kepada keluarga besar MKGR tidak akan kurang sedikitpun.

"Dan beliau kelihatannya tambah cinta kepada MKGR," ujarnya.

Tak hanya Gibran, Presiden Prabowo Subianto juga berhalangan hadir di Puncak peringatan HUT ke-65 MKGR. Kendati demikian, Kepala Negara turut memberikan ucapan sekaligus harapan untuk MKGR lewat sebuah tayangan video.

 

Halaman:
1 2
      
