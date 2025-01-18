Wilayah Jakarta Bakal Diguyur Hujan Petir Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi pada hari ini, Sabtu (18/1/2025), wilayah di Jakarta bakal diguyur hujan.

Melansir dari website resmi BMKG, Jakarta pada hari ini akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga disertai petir.

Berikut kondisi cuaca di sejumlah wilayah Jakarta berdasarkan ramalam BMKG;

- Jakarta Pusat

Hujan petir dengan suhu 24-29 derajat.

- Jakarta Barat

Hujan petir dengan suhu 24-29 derajat.

- Jakarta Selatan

Hujan petir dengan suhu 24-29 derajat.

- Jakarta Timur