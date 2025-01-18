Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wilayah Jakarta Bakal Diguyur Hujan Petir Hari Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |06:09 WIB
Wilayah Jakarta Bakal Diguyur Hujan Petir Hari Ini
Ilustrasi Hujan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi pada hari ini, Sabtu (18/1/2025), wilayah di Jakarta bakal diguyur hujan. 

Melansir dari website resmi BMKG, Jakarta pada hari ini akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga disertai petir. 

Berikut kondisi cuaca di sejumlah wilayah Jakarta berdasarkan ramalam BMKG; 

- Jakarta Pusat 

Hujan petir dengan suhu 24-29 derajat. 

- Jakarta Barat 

Hujan petir dengan suhu 24-29 derajat. 

- Jakarta Selatan

Hujan petir dengan suhu 24-29 derajat. 

- Jakarta Timur 

 

