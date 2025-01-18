Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Korsleting Listrik, Kios di Kembangan Jakbar Terbakar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |06:35 WIB
Diduga Korsleting Listrik, Kios di Kembangan Jakbar Terbakar
Ilustrasi Petugas Padamkan Kebakaran. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran dilaporkan melanda kios di Jalan Penyelesaian Tomang I, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat (Jakbar), pada Jumat, 17 Januari 2025, malam.

Insiden itu diketahui dari postingan akun Instagram @jakartabarat24jam. Dalam unggahannya, nampak sejumlah personel petugas pemadam kebakaran tengah berupaya memadamkan api.

"Update kebakaran pukul 23.00 WIB Jalur 20 Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat saat ini sedang penanganan petugas," demikian keterangan dalam postingan itu yang dikutip, Sabtu (18/1/2025).

Sementara postingan video lainnya, juga menampilkan petugas pemadam kebakaran yang tengah menyemprotkan air ke si jago merah.

Namun, keterangan itu menuliskan dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik.

"Diduga korsleting listrik, petugas damkar masih berupaya memadamkan api," tulis keterangan itu.

(Puteranegara Batubara)

      
