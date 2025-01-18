Detik-Detik Mobil Purnawirawan Brigjen TNI Terjun ke Laut Marunda

JAKARTA - Purnawirawan TNI berpangkat Brigjen, HO (75) meninggal dunia di laut Marunda, Cilincing, Jakarta Utara (Jakut). Peristiwa terjunnya korban bersama mobilnya pun sempat terekam CCTV yang ada di Dermaga KCN Marunda.

CCTV tersebut merekam peristiwa korban, yang kala itu tengah mengendarai mobilnya melaju di Dermaga KCN Maruna. Sebagaimana yang telah didapatkan iNEWS TV dan telah ditayangkan pada program Inews Malam pada Kamis, 16 Januari 2025, rekaman CCTV memperlihatkan mobil pensiunan TNI itu melaju dengan kecepatan sedang sampai ke ujung dermaga.

Saat sampai di ujung dermaga, mobil yang dikendarai bekas anggota BIN tersebut sama sekali tak menghentikan laju kendaraannya. Alhasil, mobil tersebut terekam pula saat terjatuh dari dermaga tersebut.

Di dermaga sendiri, kondisinya tampak sepi dari aktivitas apapun, hanya ada laju kendaraan milik korban. Rekaman CCTV pun tampak cukup jelas menggambarkan adanya sebuah mobil yang diduga milik korban tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Ressa Fiardy Marasabessy mengatakan, terjatuhnya kendaraan korban sejatinya terekam oleh kamera CCTV, yang mana rekaman itu telah diamankan polisi. Dari rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, diketahui korban berkendara sendirian.