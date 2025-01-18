Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pj Gubernur Jakarta Klaim Aturan Poligami ASN Dilandasi Semangat Melindungi Keutuhan Keluarga

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |10:10 WIB
Pj Gubernur Jakarta Klaim Aturan Poligami ASN Dilandasi Semangat Melindungi Keutuhan Keluarga
Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi membantah aturan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 2 tahun 2025 diteken untuk mendukung ASN untuk berpoligami. Sebaliknya, hal itu justru untuk melindungi keluarga para pegawai pemerintah.

“Bukan justru sebaliknya yang diviralkan adalah seakan-akan kami itu mengizinkan poligami, itu sama sekali tidak ada dalam semangat kami. Semangat kami adalah melindungi,” kata Teguh kepada wartawan, dikutip Sabtu (18/1/2025).

Teguh menjelaskan aturan yang ditekan itu justru memperketat aturan untuk perkawinan dan perceraian. Dalam kasus berpoligami bahkan sejumlah izin dan kriteria mesti terpenuhi terlebih dahulu.

“Dengan cara itu ada berbagai kriteria. Ada dengan persetujuan pejabat berwenang, ada itu berbagai hal, ada persetujuan istri, ada juga itu berbagai hal yang terkait dengan persetujuan istri. Banyak hal,” tutur dia.

Ia pun meminta masyarakat untuk membaca beleid itu secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pemprov DKI Jakarta, kata dia, juga terbuka terkait masukan dan saran yang datang masyarakat.

“Kalau itu ada masuk-masukan, ada hal-hal yang disarankan untuk kebaikan, kami pastinya sangat berminat,” tutupnya.

Aturan terbaru soal poligami ASN itu termaktub dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2025. Dimana aturan itu lebih rinci dibandingkan PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990. 

Dalam PP tersebut, izin beristri lebih dari seorang dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah sepuluh tahun perkawinan.

Sedangkan, dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2025 Pasal 4 ayat (1), persyaratan untuk izin beristri lebih dari seorang disebutkan lebih rinci sebagai berikut:

a. alasan yang mendasari perkawinan:

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178384/pasar_barito-jcmD_large.jpg
Batas Waktu Habis, Pemprov DKI Keluarkan SP-3 bagi Pedagang di Pasar Barito
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177604/pramono-dnNT_large.jpg
Kelakar Pramono saat Pamer Jakarta Peringkat ke-18 Kota Bahagia di Dunia: Rezeki Anak Saleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175055/pramono-wlSZ_large.jpg
Dana Transfer Pusat Dipangkas, Pramono: Rekrutmen PJLP 2026 Bakal Dikurangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174686/pangan-gy20_large.jpg
Pemprov Jakarta Klaim Ketersediaan Pangan Aman hingga Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173430/ktr-0Xnm_large.jpg
DPRD DKI Minta Ranpergub Kawasan Tanpa Rokok Segera Disiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173048/bansos-PAnG_large.jpg
Pemprov DKI Salurkan Bansos untuk 200.684 Lansia hingga Disabilitas Periode September
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement