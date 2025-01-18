Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pembunuhan Sekuriti di Kota Bogor, Anak Majikan Jadi Tersangka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |11:45 WIB
Pembunuhan Sekuriti di Kota Bogor, Anak Majikan Jadi Tersangka
Ilustrasi
BOGOR - Kasus dugaan pembunuhan sekuriti di Kota Bogor memasuki babak baru. Polisi telah menetapkan status anak majikan korban sebagai tersangka.

"Sudah naik tersangka mas," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Eko Prasetyo dikonfirmasi MNC Portal, Sabtu (18/1/2025).

Tersangka yang diketahui berinisial A itu kini sudah ditahan polisi di Mako Polresta Bogor Kota.

"Iya ditahan," tutup Eko.

Sebelumnya, seorang sekuriti berinisial S, ditemukan tewas bersimbah darah di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor pada Jumat 17 Januari 2025.

bogor mayat pembunuhan
