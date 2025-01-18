Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Motif Anak Majikan Bunuh Sekuriti di Bogor, Sakit Hati Sering Diadukan ke Orangtua

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |12:41 WIB
Motif Anak Majikan Bunuh Sekuriti di Bogor, Sakit Hati Sering Diadukan ke Orangtua
Ilustrasi
A
A
A

BOGOR - Polisi mengungkap motif sementara anak majikan yang membunuh sekuriti rumahnya di Kota Bogor karena sakit hati. Pegawai di rumah tersebut termasuk korban kerap mengadu ke ibu tersangka.

"Motifnya sakit hati, karena semua pembantunya, sopir, sama sekuriti itu sering laporin pelaku ini ke orang tuanya," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Aji Riznaldi, Sabtu (18/1/2024).

Dari situ, tersangka berinisial A (26) mengaku sering kali dimarahi oleh sang ibu yang membuatnya sakit hati salah satunya kepada korban yakni S.

"Sehingga pelaku suka dimarahin sama orang tuanya karena pulang malam, dia sakit hati," jelasnya.

Untuk sementara, polisi menjerat tersangka dengan Pasal 338 dan Pasal 351 Ayat 3 KUHP. Tetapi, pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan ada tidaknya unsur perencanaan oleh tersangka.

"Kita masih ikutin dari laporan dulu ya. Nanti kalau perkembangannya mungkin bisa ke arah situ berencana," pungkasnya.

Sebelumnya, seorang sekuriti berinisial S, ditemukan tewas bersimbah darah di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor pada Jumat 17 Januari 2025.

 

