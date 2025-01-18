Seramnya Kondisi Lantai 7 dan 8 di Glodok Plaza yang Terbakar, Begini Keadaannya

JAKARTA - Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi meninjau lokasi kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat, Sabtu (18/1/2025). Ia melihat langsung kondisi di lantai tujuh dan delapan yang terbakar hebat dengan menggunakan Bronto Skylift.

"Demikian juga sebagian besar lantai 8 dan juga 7, itu menandakan bahwasannya kebakarannya sungguh sangat besar dan kita bersyukur bahwasannya dengan sinergi kolaborasi bersama terkait kebakaran itu bisa kita atasi, kita padamkan, dinginkan," kata Teguh.

Teguh pun mengungkapkan, sesampainya di lantai yang teratas terpantau kondisi yang sangat parah ditimbulkan dari amuk si jago merah tersebut. Kebakaran itu, kata Teguh telah membuat material Glodok Plaza luluh lantak.

"Dalam artian besar, sampai kemudian atap gedung bagian atas itu runtuh, roboh ke bawah, kemudian juga kalau kita lihat paling ke atas, seluruh plafonnya juga ambruk semuanya, kemudian juga tiang-tiang yang sekat-sekat juga sudah berserakan, sekat-sekatnya sudah hilang, tinggal mungkin besi-besinya,” ujar Teguh.