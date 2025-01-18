Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Komunikasi Terakhir Sekuriti di Bogor yang Diduga Dibunuh Anak Majikan, Ada Pertengkaran

Ilham Nugraha , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |13:11 WIB
Komunikasi Terakhir Sekuriti di Bogor yang Diduga Dibunuh Anak Majikan, Ada Pertengkaran
Proses pemakaman sekuriti yang tewas dibunuh anak majikan (Foto: Okezone/Ilham)
SUKABUMI - Dewi (47), istri dari Septian (37), seorang satpam yang ditemukan tewas di pos jaga tempatnya bekerja di Jl Lawang Gintung, Kota Bogor, menceritakan komunikasi terakhir dengan suaminya sebelum tragedi terjadi. 

Ia mengungkapkan bahwa Septian sempat menceritakan insiden pertikaian yang melibatkan majikannya dan anaknya.  

"Terakhir komunikasi itu hari Kamis. Suami sempat menelepon menanyakan kabar anak. Malamnya dia chat, katanya habis melerai pertengkaran antara majikan dan anaknya. Majikan mau dicekik sama anaknya, suami saya yang melerai," ujar Dewi, Sabtu (18/1/2025).  

Namun, setelah percakapan itu, tidak ada lagi kabar dari Septian hingga Jumat siang. Kabar duka akhirnya datang melalui Sekretaris Desa, yang mengonfirmasi bahwa Septian telah ditemukan tewas di pos satpam tempatnya bekerja.  

"Dapat kabar Jumat siang setengah duabelas dari adik. Adik dari pak sekdes bahwa ada orang Palabubanratu yang dibunuh posisinya security di tajur. Kan dilihatin itu SIM, oh iya itu suami saya. Kata sekdes itu dibunuh sama anak majikan," ucapnya. 

Menurut Dewi, selama bekerja di rumah majikannya, Septian kerap mengeluhkan gaji yang sering terlambat dibayarkan. 

"Katanya gaji sering telat, majikan juga suka marah-marah tanpa alasan jelas. Saya sempat bilang, pindah saja, tapi dia bilang nanti habis Lebaran," kenangnya.  

Septian baru sekitar lima bulan bekerja di tempat tersebut, setelah sebelumnya bekerja sebagai satpam di sebuah perusahaan di Bogor. Ia dikenal sebagai sosok yang penyayang, bertanggung jawab, dan mengutamakan keluarganya.  

 

