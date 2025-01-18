Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Akhirnya! Mobil Purnawirawan TNI Berhasil Ditemukan di Perairan Marunda

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |17:11 WIB
Akhirnya! Mobil Purnawirawan TNI Berhasil Ditemukan di Perairan Marunda
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasca melakukan pencarian di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara terhadap mobil milik purnawirawan TNI berpangkat Brigjen, HO (75) selama beberapa hari, kini mobil tersebut telah berhasil ditemukan pada Sabtu (18/1/2025).

"Baru saja mendapat update dari rekan-rekan penyidik, bahwa sekira pukul 10 pagi hari tadi, telah ditemukan mobil yang diduga dikendarai Brigjen TNI purnawirawan yang ditemukan meninggal dunia beberapa waktu lalu," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Sabtu (18/1/2025).

Menurutnya, berdasarkan informasi yang disampaikan penyidik, mobil milik korban tersebut bernomor polisi B 1606 LB dengan jenis sedan warna hitam merk Toyota Vios. Mobil tersebut berhasil ditemukan oleh tim gabungan dari Ditpolair dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dan Basarnas yang sejak beberapa hari lalu telah melakukan pencarian mobil di sekitar lokasi kejadian.

"Sebuah mobil sedan hitam Toyota Vios dengan nomor polisi B 1606 LB. Ditemukan tidak jauh dari sekitar lokasi penemuan jenazah di kawasan yang sama di Marunda, di KCN di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara," tuturnya.

Dia menambahkan, mobil yang dikendarai korban saat tercebur di Dermaga KCN Marunda tersebut ditemukan tak jauh dari lokasi jenazah korban ditemukan oleh nelayan. Petugas pun baru berhasil menemukan mobil tersebut karena kondisi cuaca di perairan Marunda yang tak bagus, mulai dari badai, hujan, hingga arus bawah laut yang kencang.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
