HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Lakukan Pemeriksaan Lab pada Mobil Purnawirawan TNI yang Tewas di Perairan Marunda

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |17:46 WIB
Polisi Lakukan Pemeriksaan Lab pada Mobil Purnawirawan TNI yang Tewas di Perairan Marunda
Mobil purnawiran TNI ditemukan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi dengan bantuan Basarnas telah berhasil menemukan mobil yang dikendarai purnawirawan TNI berpangkat Brigjen, HO (75) yang sempat terjatuh di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Saat ini, mobil tersebut bakal diperiksa secara laboratoris oleh polisi.

"Selanjutnya, mobil ini akan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, dilakukan penelitian, dilakukan pendalaman oleh Puslabfor Polri ya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Sabtu (18/1/2025).

Menurutnya, baru ditemukannya mobil milik bekas anggota BIN itu karena terkendala dengan kondisi situasi dan cuaca di perairan Marunda. Pasalnya, di perairan Marunda, kerap terjadi badai dan hujan serta arus bawah laut yang kencang sehingga proses pencarian membutuhkan waktu dan pertimbangan.

"Sebuah mobil sedan hitam Toyota Vios dengan nomor polisi B 1606 LB. Ditemukan tidak jauh dari sekitar lokasi penemuan jenazah di kawasan yang sama di Marunda, di KCN di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara," tuturnya.

Dia menambahkan, mobil yang dikendarai korban saat tercebur di Dermaga KCN Marunda tersebut ditemukan tak jauh dari lokasi jenazah korban ditemukan oleh nelayan. Mobil tersebut ditemukan pada Sabtu (18/1/2025) pagi tadi oleh petugas gabungan dari kepolisian dan basarnas.

(Awaludin)

      
