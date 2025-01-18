Ini Kronologi Pembunuhan Sekuriti di Bogor oleh Anak Majikannya

BOGOR - Polisi membeberkan kronologi pembunuhan yang dilakukan oleh anak majikan terhadap sekuriti di wilayah Kota Bogor. Diketahui, tersangka juga hendak menyerang sopir pribadinya dengan pisau.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Riznaldi mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 02.30 WIB pada Jumat 18 Januari 2025. Ketika itu, terdapat saksi berinisial W yang merupakan sopir dari tersangka A mendengar suara kegaduhan di pos.

"Saksi (W) melihat ada suara kemudian ada darah," kata Aji kepada wartawan, Sabtu (18/1/2025).

Lalu, saksi melihat tersangka hendak naik menuju lantai 2 pos tempatnya berada. Di situ, sempat terjadi perkelahian antara tersangka yang membawa pisau dengan saksi W yang hanya tangan kosong.

"Saksi memecahkan kaca dan membuat keributan dan teriakan," jelasnya.