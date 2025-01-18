Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RS Polri Masih Identifikasi 7 Jenazah Korban Kebakaran Glodok Plaza

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |18:34 WIB
RS Polri Masih Identifikasi 7 Jenazah Korban Kebakaran Glodok Plaza
Illustrasi Korban kebakaran Glodok Plaza (foto: freepik)
A
A
A


JAKARTA - Tim dokter RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur hingga kini masih melakukan proses identifikasi terhadap 7 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza.

"Hasil komunikasi kami dengan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sampai dengan tadi malam ya, Jumat malam, Rumah Sakit Polri menerima sebanyak 7 jenazah," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Sabtu (18/1/2025).

Menurutnya, jumlah jenazah bisa saja bertambah manakala pihak RS Polri kembali menerima kantong mayat dari lokasi kejadian pada Sabtu (18/1/2025) ini. Hingga saat ini, tim medis RS Polri pun masih melakukan identifikasi terhadap 7 jenazah tersebut.

"Semua jenazah masih dalam proses identifikasi, tim Kedokteran Forensik masih melakukan kegiatan, masih bekerja, mohon waktu. Doakan agar Rumah Sakit Polri dapat segera mengungkap identitas semua jenazah yang saat ini sedang dilakukan identifikasi dan dapat segera diserahkan kembali ke keluarganya untuk selanjutnya dilakukan prosesi pemakaman yang layak," tuturnya.

Ade menambahkan, polisi menyampaikan turut berduka cita pada keluarga korban khususnya, atas peristiwa yang terjadi pada keluarganya tersebut. Polisi pun bakal melakukan pendalaman atas kejadian kebakaran di Glodok Plaza tersebut.
 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178913//kebakaran_di_tambora-XKAe_large.jpg
Rumah di Tambora Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178900//mobil_jaklingko_terbakar-VASw_large.jpg
Mobil JakLingko Terbakar di Cipinang, Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177331//bengkel_mobil_terbakar-vy7P_large.jpg
Bengkel Mobil di Kembangan Terbakar, 15 Unit Mobil Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176857//kebakaran-d8lY_large.jpg
Empat Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah Semi Permanen di Pademangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176822//kebakaran-x9gl_large.jpg
Sejumlah Rumah Semi Permanen di Pademangan Terbakar akibat Pembakaran Tembaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176599//kebakaran_di_penjaringan-jBeT_large.jpg
Kebakaran Rumah Tinggal di Penjaringan, 5 Orang Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement