RS Polri Masih Identifikasi 7 Jenazah Korban Kebakaran Glodok Plaza



JAKARTA - Tim dokter RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur hingga kini masih melakukan proses identifikasi terhadap 7 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza.

"Hasil komunikasi kami dengan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sampai dengan tadi malam ya, Jumat malam, Rumah Sakit Polri menerima sebanyak 7 jenazah," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Sabtu (18/1/2025).

Menurutnya, jumlah jenazah bisa saja bertambah manakala pihak RS Polri kembali menerima kantong mayat dari lokasi kejadian pada Sabtu (18/1/2025) ini. Hingga saat ini, tim medis RS Polri pun masih melakukan identifikasi terhadap 7 jenazah tersebut.

"Semua jenazah masih dalam proses identifikasi, tim Kedokteran Forensik masih melakukan kegiatan, masih bekerja, mohon waktu. Doakan agar Rumah Sakit Polri dapat segera mengungkap identitas semua jenazah yang saat ini sedang dilakukan identifikasi dan dapat segera diserahkan kembali ke keluarganya untuk selanjutnya dilakukan prosesi pemakaman yang layak," tuturnya.

Ade menambahkan, polisi menyampaikan turut berduka cita pada keluarga korban khususnya, atas peristiwa yang terjadi pada keluarganya tersebut. Polisi pun bakal melakukan pendalaman atas kejadian kebakaran di Glodok Plaza tersebut.



(Awaludin)