Penyebab Kebakaran Glodok Plaza Masih Misterius

JAKARTA - Polisi menyebutkan, belum bisa memastikan penyebab terjadinya kebakaran Glodok Plaza di Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat apakah berasal dari diskotek ataukah bukan. Polisi bakal melakukan pendalaman terlebih dahulu tentang insiden tersebut.

"Saat ini masih terus dilakukan pendalaman ya, pengecekan TKP, kerja sama dengan seluruh stakeholder, dengan rekan-rekan BPBD, dengan Damkar," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Sabtu (18/1/2025).

Menurutnya, saat kawasan Glodok Plaza sudah dinyatakan aman untuk dimasuki oleh pihak Dinas Gulkarmat Jakarta, polisi tentu bakal dilakukan pengecekan TKP, olah TKP, hingga pemeriksaan laboratoris bersama Puslabfor Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut. Maka itu, belum dipastikan apakah penyebab kebakaran benar-benar berawal dari diskotek ataukah bukan.

"Saat ini proses pencarian masih terus dilakukan di TKP, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris atau pengecekan dan olah TKP oleh Puslabfor Bareskrim Polri untuk dilakukan pendalaman, penyelidikan dugaan penyebab terjadinya kebakaran," tuturnya.

Dia menambahkan, polisi telah membuat Posko Pengaduan di Polsek Metro Tamansari, masyarakat yang merasa anggota keluarganya hilang di kawasan Glodok Plaza bisa mengadukannya ke posko tersebut. Polisi pun terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam menangani peristiwa kebakaran tersebut.



(Khafid Mardiyansyah)