Lampung Dikepung Banjir, Ini 5 Kabupaten yang Terendam

BANDARLAMPUNG - Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejumlah daerah di Provinsi Lampung pada Jumat (17/1/2025), dan menyebabkan banjir.

Humas BPBD Lampung, Wahyu Hidayat mengatakan, ada lima kabupaten dan satu kota yang terdampak hujan deras hingga menyebabkan banjir.

Adapun daerah yang terdampak yakni Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Bandarlampung, Pesisir Barat dan Pesawaran.

"Total ada 6 wilayah yakni lima kabupaten dan satu kota. Namun memang yang terparah itu di Kota Bandarlampung," ujar Wahyu, Sabtu (18/1/2025).

"Untuk jumlah titiknya Bandarlampung 19 titik, Lampung Timur 6 titik, Lampung Selatan 4 titik, Lampung Tengah 2 titik dan Pesawaran 2 titik ," jelasnya.

Wahyu menyebut, pihaknya masih melakukan pendataan soal berapa rumah warga yang terdampak banjir tersebut.

"Sampai saat ini memang tim BPDB di kabupaten kota masih melakukan perhitungan cepat berapa rumah warga yang terdampak. Nanti akan segera kami informasikan untuk data terbaru di keseluruhannya," ungkap Wahyu.