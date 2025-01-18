Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemuda Ini Nekat Culik Bocah 3 Tahun di Minimarket Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |21:47 WIB
Pemuda Ini Nekat Culik Bocah 3 Tahun di Minimarket Bekasi
Penangkapan penculik anak (foto: Okezone)
BEKASI - Seorang pemuda berinisial R diamankan karena melalukan percobaan penculikan terhadap balita laki-laki berusia 3 tahun di Kampung Sukamantri, Sukaraya, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Polres Metro Bekasi masih mendalami motif R melalukan upaya penculikan tersebut. 

Salah seorang warga bernama Acih (65) mengatakan, kejadian percobaan penculikan itu awalnya ketika korban sedang berbelanja di minimarket bersama kakaknya yang berusia 7 tahun. Saat sang kakak masuk ke minimarket, korban menunggu di luar.

"Tiba-tiba pelaku menghampiri dan langsung menggendong korban untuk dibawa pergi," kata Acih, Sabtu (18/1/2025). 

Ibu korban yang menyadari anaknya menghilang segera mencari korban bersama warga. Berkat rekaman CCTV di minimarket, wajah pelaku teridentifikasi. Tak lama kemudian, pelaku ditemukan bersama korban dan langsung diamankan oleh warga.

 

Halaman:
1 2
      
