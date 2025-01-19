Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gerakan Pemuda Al Washliyah Siap Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |00:59 WIB
Gerakan Pemuda Al Washliyah Siap Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045
JAKARTA – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah Provinsi DKI Jakarta menggelar acara syukuran dan santunan anak yatim dalam rangka memperingati HUT ke-84. Kegiatan ini berlangsung di Perguruan Al Washliyah, Kayu Manis, Jakarta, pada Sabtu (18/1/2025).

Mengusung tema "Kokohkan Persatuan Pemuda dalam Bingkai Merah Putih Menuju Indonesia Emas 2045", acara ini dihadiri oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA), H. Aminullah Siagian, beserta sejumlah tokoh lainnya.

Dalam sambutannya, Aminullah Siagian menyampaikan bahwa momentum Harlah ini menjadi semangat baru bagi generasi muda untuk memperkokoh persatuan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Melalui HUT Gerakan Pemuda Al Washliyah ini, kita jadikan momentum untuk mengokohkan semangat kepemudaan dalam mengawal pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Semangat ini harus dijaga oleh seluruh kader GPA di seluruh penjuru negeri," ujar Aminullah.

Dia melanjutkan, GPA yang lahir pada 11 Januari 1941, empat tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI, telah menunjukkan komitmen besar dalam mendukung perjuangan bangsa. Oleh karena itu, menurutnya, GPA harus terus menjadi pilar utama dalam mengawal kemaslahatan umat di berbagai sektor.

"GPA wajib mendistribusikan kader-kader terbaiknya di berbagai bidang, khususnya di sektor pemerintahan, demi mengawal dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," tegasnya.

Selain itu, dia juga mengapresiasi dukungan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap suksesnya puncak acara HUT ke-84 GPA.

"Kami sangat bersyukur atas dukungan Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang selalu mendukung kegiatan keagamaan dan bersilaturahmi dengan berbagai organisasi, termasuk GPA. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugasnya," pungkasnya.

 

