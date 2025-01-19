Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Ajak Pemuda Manfaatkan Bonus Demografi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |06:42 WIB
Kapolri Ajak Pemuda Manfaatkan Bonus Demografi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan pentingnya memanfaatkan bonus demografi Indonesia oleh pemuda. Kapolri mengatakan, jangan sampai Indonesia gagal dan menjadi masalah besar.

Demikian diutarakan Kapolri Jenderal Sigit dalam Muspleno Hima Persis, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (18/1/2025).

Kapolri juga menyampaikan program dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait program makan bergizi, dan beberapa program yang berkaitan dengan masalah pendidikan, penguatan sekolah.

"Kenapa saya sampaikan demikian? Mungkin kita semua juga sudah memahami bahwa di tahun 2030 sampai dengan 2035, kita akan masuk kepada puncak bonus demografi,”ujar Kapolri.

“Artinya ini adalah momentum yang harus betul-betul kita manfaatkan, karena momentum bonus demografi ini hanya terjadi satu kali dalam perjalanan sebuah bangsa. Ada negara yang berhasil dalam memanfaatkan momentum ini dan ada negara yang gagal," sambungnya.

Menurutnya, jika kita memanfaatkan bonus demografi ini, Indonesia akan menjadi negara maju. Namun, jika Indonesia gagal, maka akan muncul bencana demografi.

"Jadi tentunya harapan kita kalau kita bisa memanfaatkan, kita akan melompat menjadi negara maju. Namun apabila kita gagal, maka tentunya ini akan menjadi bencana demografi yang tentunya akan mengancam menjadi beban bagi keutuhan NKRI," ucapnya.

"Ini dan juga tujuan pembangunan nasional. Kalau kita lihat bagaimana di tahun 2033, setelah 2032-2033, itu adalah puncak dari bonus demografi," lanjut mantan Kapolda Banten tersebut.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179035//pemerintah-iEhQ_large.jpg
Kapolri Sinergi dengan Menhut Raja Juli Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178374//presiden_prabowo_subianto-xsFV_large.jpg
1 Tahun Prabowo-Gibran, Lemkapi Sebut Kamtibmas Kondusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177905//kapolri-oJrH_large.jpg
Kapolri Ajak Komunitas Ojol Ciptakan Stabilitas Kamtibmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177638//polri-cGMN_large.jpg
Kapolri Targetkan 1.000 SPPG, Lemkapi: Buktikan pada Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/340/3177526//kapolri-4zPM_large.jpg
Diresmikan Kapolri, Polda Jateng Targetkan Pembangunan Ratusan SPPG Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177421//polri-cagj_large.jpg
Resmikan SPPG di Jateng, Kapolri Minta Kawal SOP Penyajian MBG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement