Raja Singasari Lukai Telinga Utusan Kekaisaran Mongol Gegara Diminati Upeti

KERAJAAN Singasari berupaya memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Semenanjung Melayu. Namun, saat itu misi Raja Singasari Kertanagara mendapat tantangan dari Kekaisaran Mongol, dari Cina yang datang. Kekaisaran Cina itu meminta Singasari mengakui kekuasaan dan menyerahkan upeti di Mongol.

Kedatangan pasukan Mongol bersamaan dengan ekspedisi Pamalayu Singasari, untuk menaklukkan beberapa wilayah kerajaan di Pulau Sumatera. Tapi ekspedisi itu akhirnya sampai ke telinga Kekaisaran Mongol, yang membuat marah sang kaisar Cina itu.

Kaisar Cina akhirnya mengirimkan utusan ke Kerajaan Singasari, sebagaimana dikisahkan pada buku "Hitam Putih Ken Arok dari Kejayaan hingga Keruntuhan" karya Muhammad Syamsuddin.

Kedatangan utusan Mongol ini tentu agar Kerajaan Singasari bisa takluk ke tangan Kekaisaran Mongol di Tiongkok kala itu. Utusan Mongol yang datang pada 1289 ke wilayah Kerajaan Singasari, konon agar Kerajaan Singasari takluk kepada Mongol, dengan memberikan upeti.

Singkat cerita Meng Khi, meminta Singasari dibawah kekuasaan Raja Kertanegara mengakui penguasaan Kaisar Mongol Khubilai Khan. Namun permintaan ini tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Kertanegara. Raja Kertanegara marah besar dengan kedatangan utusan Mongol ke wilayahnya. Sebagai raja besar di Pulau Jawa dirinya tak mau tunduk kepada siapapun, termasuk kepada Khubilai Khan, dari Kekaisaran Mongol.

Konon Kertanegara juga melukai wajah dari Meng Khi. Bahkan dikisahkan dari beberapa sumber salah satu telinga Meng Khi sempat dipotong oleh Kertanegara. Hal ini menunjukkan murkanya penguasa Singasari atas ulah Kekaisaran Mongol. Kertanegara pun akhirnya mengusir utusan Meng Khi itu kembali ke Mongol.

Selang beberapa tahun kemudian, Khubilai Khan akhirnya mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Ike Mese, untuk menyerang Kerajaan Singasari. Pasukan Khubilai Khan ini mendarat di Pulau Jawa pada 1293 Masehi. Dimana saat itu Kertanegara telah lebih dahulu mati akibat terbunuh oleh Jayakatwang dari Kediri.

Ya, pemberontakan Kediri akhirnya menewaskan sang raja terbesar di Kerajaan Singasari Kertanegara. Kertanegara tewas di tangan sang sepupu, sekaligus ipar dan besannya sendiri. Titik kelemahan inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh Kekaisaran Mongol untuk menyerang Singasari.