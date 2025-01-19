Sandiaga Uno: Perkuat Ekonomi Kreatif Nasional!

JAKARTA – Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menunjukkan komitmennya mendukung industri kreatif Tanah Air. Salah satunya melalui Kolaborasi Bangga Lokal yang berlangsung di Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (18/1/2025).

Sandiaga Uno juga menyoroti peran penting Ultimate U, brand yang ia kembangkan untuk mendukung gaya hidup aktif dan inovatif bagi masyarakat Indonesia.

Ia juga menekankan bahwa sinergi antar brand dalam Kolaborasi Bangga Lokal merupakan langkah konkret dalam memperkuat ekonomi kreatif nasional.

"Para pengusaha yang memiliki brand lokal harus siap mendunia. Kita harus meningkatkan kualitas dan produk kita dengan cara berkolaborasi," kata Sandiaga Uno.

Dalam kesempatan itu, politikus PPP ini juga mengapresiasi kualitas masing-masing brand dalam kolaborasi ini.

"Brand Prabu ini bukan hanya desainnya bagus, tapi juga enak dipakai. Kalau brand Fatih Indonesia adalah brand busana islami yang punya aspek sociopreneurship. Sedangkan brand Astiga memiliki produk kualitas ekspor yang tak kalah dengan brand internasional,” ujarnya.

Founder Fatih Indonesia, Fahmi Hendrawan, menyoroti peran besar Sandiaga Uno dalam perjalanan brandnya sejak awal berdiri.

"Pak Sandiaga Uno adalah sosok yang memiliki peran penting dalam perkembangan Fatih Indonesia. Beliau adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan Fatih ke pasar lebih luas serta membawa kami ke berbagai event yang beliau inisiasi," ungkap Fahmi.

Di samping itu Founder Prabu Indonesia, Lisa Yumi, menekankan bahwa dukungan Sandiaga Uno sejak awal berdirinya Prabu menjadi faktor penting dalam perkembangan brand sepatu kulit ini.