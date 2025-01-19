Viral Petugas Imigrasi Bandara Disuap WNA China Rp500 Ribu, Begini Kata Kementerian

Viral Petugas Imigrasi Bandara Disuap WNA China Rp500 Ribu, Begini Kata Kementerian

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi sedang mendalami perihal video warga negara asing (WNA) China yang menyelipkan Rp500 ribu agar lolos pemeriksaan data keimigrasian bandara. Video suap tersebut viral di media sosial.

"Kita sedang cek kebenarannya, apakah itu hoaks atau enggak," kata Plt Dirjen Imigrasi, Saffar M. Godam di kawasan Gelora Bung Karno, Minggu (19/1/2025).

Godam menjelaskan, pihaknya juga sudah memeriksa petugas terkait. Berdasarkan pemeriksaan awal, video viral tersebut diambil di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Kan kita ngecek sisi sebelah kita dan kita akan mengecek juga ke sisi sebelah dia, yang sebelah dia belum ketemu," pungkasnya.

Sekadar informasi, video WNA menyelipkan uang ratusan ribu ini viral di Instagram pada akun @majeliskopi08. Dalam unggahan yang dimaksud, menayangkan WNA yang diduga asal China yang menyelipkan uang dengan nominal Rp100 ribu sebanyak lima lembar.

Diduga, uang senilai Rp500 ribu guna memuluskan langkahnya melewati pengecekan data keimigrasian bandara.

(Fahmi Firdaus )