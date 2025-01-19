Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Sosok AKBP Levi Defriansyah, Perwira Spesialis Reserse yang Berjiwa Sosial Tinggi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |13:23 WIB
Mengenal Sosok AKBP Levi Defriansyah, Perwira Spesialis Reserse yang Berjiwa Sosial Tinggi
Mengenal Sosok AKBP Levi Defriansyah, Perwira Spesialis Reserse yang Berjiwa Sosial Tinggi
A
A
A

JAKARTA - Nama anggota Polri AKBP Levi Defriansyah belakangan ini ramai diperbincangkan di media massa. Pasalnya, AKBP Levi Defriansyah sering melakukan kegiatan sosial.

Seperti berbagi sembako kepada anak yatim, mengabdikan diri kepada masyarakat dengan donor darah.

“Ini adalah bagian dari komitmen saya sebagai anggota Polri untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, berbagi juga kewajiban kita bersama,” ujar AKBP Levi, Minggu (19/1/2025).

Selain itu, Pria Lulusan S2 Universitas Indonesia AKBP Levi Defriansyah pernah mengikuti Asia Region Law Enforcement Management Program (ARLEMP) Law Enforcement di Hanoi Vietnam yang pesertanya adalah polisi se-Asean.

ARLEMP merupakan program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepolisian dalam bekerja sama memerangi kejahatan transnasional.

ARLEMP melibatkan kemitraan antara Kepolisian Federal Australia (AFP), Kementerian Keamanan Publik Vietnam (MPS), dan Universitas RMIT Vietnam.

RMIT berkomitmen pada tujuan ARLEMP untuk menyediakan pelatihan manajemen berkelanjutan jangka panjang guna meningkatkan kapasitas dan upaya regional dalam memerangi kejahatan transnasional.

AKBP Levi Defriansyah resmi diangkat menjadi menjadi Kanit Upal Unit III Subdit iIV Dittipideksus Bareskrim Polri  pada  tanggal 22 November 2022.

Sebelumnya AKBP Levi Defriansyah menduduki jabatan sebagai Kanit II Subdit I Indag Dittipideksus Bareskrim Polri sejak pengangkatan pada tanggal 30 September 2020.  

AKBP Levi Defriansyah juga tercatat menyelesaikan S2 di Universitas Indonesia pada 2018. Dan S1 nya di Universitas Indonesia tahun 2012. Perwira menengah ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) yang cukup berpengalaman di bidang reserse.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178562/polri-Nijk_large.jpg
4 Polisi Diduga Terlibat Narkoba di Nunukan Tak Dipidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177638/polri-cGMN_large.jpg
Kapolri Targetkan 1.000 SPPG, Lemkapi: Buktikan pada Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177421/polri-cagj_large.jpg
Resmikan SPPG di Jateng, Kapolri Minta Kawal SOP Penyajian MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176982/polri-H4Bu_large.jpg
Dukung Program Pemerintah, Kapolri: Buruh dan Polri Bersinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176785/korlantas-bZrX_large.jpg
Polri Bakal Jadikan ISDC Pusat Keselamatan Berkendara Terbaik Se-Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175967/polri-N51l_large.jpg
Apel Siaga di Tanjung Priok, Kapolres: Satu Digigit, yang Lain Harus Merasakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement