Mengenal Sosok AKBP Levi Defriansyah, Perwira Spesialis Reserse yang Berjiwa Sosial Tinggi

JAKARTA - Nama anggota Polri AKBP Levi Defriansyah belakangan ini ramai diperbincangkan di media massa. Pasalnya, AKBP Levi Defriansyah sering melakukan kegiatan sosial.

Seperti berbagi sembako kepada anak yatim, mengabdikan diri kepada masyarakat dengan donor darah.

“Ini adalah bagian dari komitmen saya sebagai anggota Polri untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, berbagi juga kewajiban kita bersama,” ujar AKBP Levi, Minggu (19/1/2025).

Selain itu, Pria Lulusan S2 Universitas Indonesia AKBP Levi Defriansyah pernah mengikuti Asia Region Law Enforcement Management Program (ARLEMP) Law Enforcement di Hanoi Vietnam yang pesertanya adalah polisi se-Asean.

ARLEMP merupakan program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepolisian dalam bekerja sama memerangi kejahatan transnasional.

ARLEMP melibatkan kemitraan antara Kepolisian Federal Australia (AFP), Kementerian Keamanan Publik Vietnam (MPS), dan Universitas RMIT Vietnam.

RMIT berkomitmen pada tujuan ARLEMP untuk menyediakan pelatihan manajemen berkelanjutan jangka panjang guna meningkatkan kapasitas dan upaya regional dalam memerangi kejahatan transnasional.

AKBP Levi Defriansyah resmi diangkat menjadi menjadi Kanit Upal Unit III Subdit iIV Dittipideksus Bareskrim Polri pada tanggal 22 November 2022.

Sebelumnya AKBP Levi Defriansyah menduduki jabatan sebagai Kanit II Subdit I Indag Dittipideksus Bareskrim Polri sejak pengangkatan pada tanggal 30 September 2020.

AKBP Levi Defriansyah juga tercatat menyelesaikan S2 di Universitas Indonesia pada 2018. Dan S1 nya di Universitas Indonesia tahun 2012. Perwira menengah ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) yang cukup berpengalaman di bidang reserse.