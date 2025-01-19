Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Periksa Hakim MK Ridwan Mansyur, Dalami Tupoksi saat Tugas di MA

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |17:17 WIB
KPK Periksa Hakim MK Ridwan Mansyur, Dalami Tupoksi saat Tugas di MA
Ridwan Mansyur diperiksa KPK (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Ridwan Mansyur pada Kamis 16 Januari 2025. 

Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) dengan tersangka Hasbi Hasan selaku Sekretaris MA. 

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, tim penyidik Lembaga Antirasuah mendalami keterangan Ridwan terkait tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) saat masih berdinas di MA.

"Diperiksa terkait tupoksi yang bersangkutan (Ridwan Mansyur) sebagai Panitera MA," kata Tessa saat dihubungi Minggu (19/1/2025).

Diperiksa KPK pada 16 Januari 2025

Diberitakan sebelumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Ridwan Mansyur tiba-tiba muncul di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 16 Januari 2025. 

Pantauan di lokasi, Ridwan terlihat di kantor Lembaga Antirasuah sekira pukul 13.10 WIB. Ia nampak turun dari lantai dua yang merupakan terdapat ruang pemeriksaan saksi. 

Ia juga terlihat menyerahkan identitas bagi pihak yang menjalani pemeriksaan di KPK ke pria yang diduga ajudannya. Setelah terima dari Ridwan, pria tersebut kemudian menyerahkan identitas yang dimaksud ke resepsionis. 

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
MA MK KPK Ridwan Mansyur
