HOME NEWS NASIONAL

Jenazah Brigpol Iqbal Anwar Arif Diterbangkan ke Kampung Halaman

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |17:52 WIB
Jenazah Brigpol Iqbal Anwar Arif Diterbangkan ke Kampung Halaman
Jenazah Brigpol Iqbal Anwar Arif diterbangkan ke Kampung Halaman (Foto: Dok/Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA – Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, bersama Pejabat Utama (PJU) dan personel Polres Yalimo, memimpin prosesi pelepasan jenazah Brigpol (Anumerta) Iqbal Anwar Arif Sabtu 18 Januari 2025 pagi. Prosesi dilaksanakan di Bandar Udara Elelim, Kabupaten Yalimo, sebelum pemberangkatan menuju Kota Jayapura.

Kapolres Yalimo menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga almarhum serta mengapresiasi dedikasi dan pengorbanan Brigpol Iqbal selama bertugas.

“Kami kehilangan seorang prajurit terbaik yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas negara. Kami mendoakan semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan,” kata Yalimo dalam keterangannya, dikutip Minggu (19/1/2025).

Setelah upacara pelepasan, jenazah diberangkatkan menggunakan pesawat dari Bandar Udara Elelim menuju Kota Jayapura. Jenazah selanjutnya akan diterbangkan ke kampung halamannya untuk dimakamkan.

Brigpol (Anumerta) Iqbal Anwar Arif, S.H., merupakan anggota Ba Provos Yon B Men III Pasukan Pelopor yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartenz (ODC) 2025. 

 

Halaman:
1 2
      
