HOME NEWS NASIONAL

Guntur Romli Bilang Megawati Tak Akan Lepas Tangan Terhadap Kasus Hasto

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |18:55 WIB
Guntur Romli Bilang Megawati Tak Akan Lepas Tangan Terhadap Kasus Hasto
Megawati Soekarnoputri (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan lepas tangan terhadap kasus yang menimpa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang tengah diusut oleh KPK saat ini.

"Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan tidak akan lepas tangan, apalagi cuci tangan terhadap kasus kriminalisasi Hasto Kristiyanto," kata Juru Bicara PDIP, Guntur Romli dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025).

1. Jangan Takut

Megawati, kata Guntur, membandingkan kasus Hasto dengan apa yang ernah dialaminya saat diperiksa beberapa kali oleh pihak kepolisian pada saat Orde Baru. Megawati pun memberikan dukungan kepada Hasto agar tidak takut.

"Bahkan beliau membandingkan dengan kasusnya saat pernah diperiksa tiga kali oleh kepolisian pada era Orde Baru. Ibu Megawati juga memberikan dukungan dan menyemangati Hasto Kristiyanto untuk menghadapi kasus ini, jangan pernah takut, karena menurut beliau ketakutan adalah ilusi," kata Guntur.

2. Perhatian Khusus Megawati

Guntur juga menekankan bahwa Megawati memberikan perhatian yang penuh pada kasus yang menimpa Hasto Kristiyanto. Hal itu, kata Guntur, disampaikan secara berulang kali oleh Megawati dalam beberapa pidato di depan publik. 

Pertama, pada tanggal 5 Juli 2024 di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Megawati memberikan semangat pada Hasto Kristiyanto yang memenuhi panggilan KPK, dan menegaskan agar tidak takut menghadapi penyidik KPK AKBP Rossa serta mengkritik cara-cara sewenang-wenang penyidik KPK terhadap Kusnadi yang membohongi, mengintimidasi dan merampas barang milik partai. 

"Kedua, pada tanggal 30 Juli 2024 saat menghadiri Mukernas Partai Perindo di Jakarta. Ibu Megawati kembali menyebut nama Hasto Kristiyanto dan penyidik KPK, AKBP Rossa serta menilai bahwa orang-orang di lingkaran kekuasaan (masih Jokowi saat itu) menargetkan kader-kadernya, termasuk Hasto Kristiyanto. Ibu Megawati meminta kepada Sekjen PDI Perjuangan agar tidak takut dengan proses hukum yang dihadapinya," kata Guntur.

 

