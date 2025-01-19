Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menuju 100 Hari, Komunitas GAN Siap Kawal Asta Cita Prabowo-Gibran

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |21:26 WIB
Menuju 100 Hari, Komunitas GAN Siap Kawal Asta Cita Prabowo-Gibran
Komunitas GAN siap kawal program Asta Cita Prabowo Gibran (Foto: Riana Rizkia/Okezone)
JAKARTA - Komunitas Garuda Asta Cita Nusantara (GAN) siap mengawal program asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Untuk itu, pihaknya siap menyambut positif 100 hari program Prabowo-Gibran.

"Kami menyambut positif 100 hari program kerja Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinetnya," kata Ketua Umum Muh Burhanuddin, usai rapat pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garuda Asta Cita Nusantara, Minggu (19/1/2025).

Burhanuddin mengatakan, dukungan pada 100 hari kerja kebijakan Prabowo beserta kabinetnya, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menunjukkan keberpihakan Presiden kepada rakyat.

Sebagai informasi, GAN merupakan sebuah organisasi nirlaba yang resmi berdiri di Jakarta dengan misi mendukung dan mengawal pelaksanaan program Asta Cita.

Organisasi yang merupakan mitra strategis pemerintah ini dipimpin oleh Ketua Umum Muh Burhanuddin, dan Sekjen Erlambang Trisakti. Muh Burhanuddin meyakini, melalui pilar-pilar Asta Cita, Indonesia akan menjadi negara maju pada 2045. 

 

