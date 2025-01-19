Kabar Duka, Eks Kabid Humas Polda Metro Yusri Yunus Meninggal Dunia

JAKARTA - Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigadir Jenderal Polisi Yusri Yunus meninggal dunia pada hari ini Minggu, 19 Januari 2025. Informasi tersebut dibenarkan Kadivhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, kendati masih dicek lebih lanjut.

"Infonya seperti itu. Lagi kita cek juga," kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho saat dikonfirmasi, Minggu (19/1/2025).

Berdasarkan informasi yang diterima Okezone, Yusri dikabarkan meninggal pada hari ini yang beralamat di cluster Kebayoran view Blok A no 11.

"Innalillahi wa innailaihi roji’uun. Telah berpulang ke Rahmatullah, Bapak Yusri Yunus bin Muhammad Yunus (Bhara Daksa) Blok A 11, pada hari Minggu, 19 Januari 2025," berdasarkan pesan yang diterima Okezone, Minggu.

"Semoga Almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa dan khilafnya, dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Untuk keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan kesabaran. Aamiin YRA," bunyi pesan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Yusri akan dimakamkan besok, Senin 20 Januari 2025 sebelum waktu Zuhur.



(Arief Setyadi )