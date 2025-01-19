Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Kabid Humas Polda Metro Yusri Yunus Meninggal Dunia, Polri: Semoga Husnul Khatimah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |23:08 WIB
Eks Kabid Humas Polda Metro Yusri Yunus Meninggal Dunia, Polri: Semoga <i>Husnul Khatimah</i>
Brigjen Yusri Yunus (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Karo Penmas Divhumas Polri Brogjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan kabar duka atas wafatnya Brigjen Pol Yusri Yunus. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menghembuskan napas terakhir pada hari ini, Minggu 19 Januari 2025.

“Inalillahi wainna illaihi rojiun. Turut berduka cita atas wafatnya Brigjen Pol Yusri Yunus, SIK,” kata Trunoyudo melalui keterangan tertulisnya, Minggu (19/1/2025).

Truno pun turut mendoakan yang terbaik untuk mantan Dirregident Korlantas Polri itu. Dia berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

"Semoga Almarhum husnul khotimah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya dan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Aamiin Yaa Robbal Alaamiin," ujar dia.

Sebelumnya, berdasarkan informasi yang diterima Okezone, Yusri dikabarkan meninggal pada hari ini yang beralamat di cluster kebayoran view Blok A no 11.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178760/anies_baswedan-FcV8_large.jpg
Kabar Duka, Ki Anom Suroto Dalang Legendaris Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176975/obituari-weVF_large.jpg
Kabar Duka, Bahauddin Thonti Anggota Wantim Partai Demokrat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174847/gibran_rakabuming_raka-lBaf_large.jpg
Gibran Pimpin Upacara Pemakaman Istri Mantan Wapres Umar Wirahadikusumah di TMP Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/18/3172036/syeikh_abdul_aziz-Edvo_large.jpg
Syekh Abdul Aziz, Mufti Besar Arab Saudi Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163639/igk_manila-J9Nm_large.jpg
Profil IGK Manila, Bapak Wushu yang Membawa Timnas Indonesia Raih Emas di SEA Games 1991
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163631/igk_manila-I9ME_large.jpg
IGK Manila Meninggal Dunia, Tokoh Olahraga yang Dikenal Sebagai Bapak Wushu Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement