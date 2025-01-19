Eks Kabid Humas Polda Metro Yusri Yunus Meninggal Dunia, Polri: Semoga Husnul Khatimah

JAKARTA - Karo Penmas Divhumas Polri Brogjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan kabar duka atas wafatnya Brigjen Pol Yusri Yunus. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menghembuskan napas terakhir pada hari ini, Minggu 19 Januari 2025.

“Inalillahi wainna illaihi rojiun. Turut berduka cita atas wafatnya Brigjen Pol Yusri Yunus, SIK,” kata Trunoyudo melalui keterangan tertulisnya, Minggu (19/1/2025).

Truno pun turut mendoakan yang terbaik untuk mantan Dirregident Korlantas Polri itu. Dia berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

"Semoga Almarhum husnul khotimah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya dan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Aamiin Yaa Robbal Alaamiin," ujar dia.

Sebelumnya, berdasarkan informasi yang diterima Okezone, Yusri dikabarkan meninggal pada hari ini yang beralamat di cluster kebayoran view Blok A no 11.