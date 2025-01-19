Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Profil Brigjen Yusri Yunus, Mantan Kabid Humas Polda Metro Meninggal Dunia

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |23:51 WIB
Profil Brigjen Yusri Yunus, Mantan Kabid Humas Polda Metro Meninggal Dunia
Brigjen Pol Yusri Yunus (Foto: Dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan kabar meninggalnya mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol (Purn) Yusri Yunus pada hari ini, Minggu, 19 Januari 2025. Duka mendalam dirasakan rekan sejawatnya di Korps Bhayangkara.

"Inalillahi wainna illaihi rojiun. Turut berduka cita atas wafatnya Brigjen Pol Yusri Yunus," kata Trunoyudo dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025).

Trunoyudo berharap Yusri dapat diampuni segala dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

"Semoga Almarhum husnul khotimah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya dan ditempatkan yang terbaik disisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Aamiin Yaa Robbal Alaamiin," katanya.

Berikut profil singkat Brigjen Pol (Purn) Yusri :

Brigjen Pol (Purn) Yusri Yunus lahir di Polewali Mandar pada 21 Desember 1966. Dirinya merupakan lulusan AKABRI 1991. Pria 59 tahun ini diketahui telah menikah dengan seorang wanita bernama Lina Yusri.

Yusri diketahui pernah menjalani pendidikan di PTIK pada tahun 1998, SESPIM  di tahun 2006, dan DIKLATPIM TK.I pada 2018. Yusri juga mengikuti pendidikan pengembangan dan pelatihan lainnya pada tahun 1995 dan 2012.

 

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
