Heboh! Peluru Jatuh dari Genteng Rumah Warga di Jakarta Utara, Satu Orang Terluka

JAKARTA - Seorang warga berinisial NSR (17) terluka setelah sebuah peluru jatuh dari atap genteng rumah di Jalan Lorong W Timur, Koja, Jakarta Utara. Peristiwa tersebut membuat heboh warga sekitar.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuady menyebutkan, peristiwa itu terjadi pada Jumat (17/1/2025) sekira pukul 20.00 WIB.

“Menerima laporan warga bahwa ada peluru jatuh dari atas genteng rumah warga mengenai NRS (17) sehingga korban mengalami luka memar dibagian paha kanan,” kata Fuady kepada wartawan Minggu (19/1/2025).

Fuady menerangkan, saat itu, korban sedang berada di sedang tiduran di atas kasur sembari memainkan telepon seluler miliknya.

“Tiba-tiba korban mendengar suara yang jatuh dari atap genteng rumah dan tembus ke plafon kamar mengenai paha kanan korban,” ujar dia.

Berdasarkan pengakuan korban, kata dia, saat itu sebelumnya tidak ada suara tembakan yang terjadi dan tidak ada keributan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).