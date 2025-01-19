Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bule Nekat Jambret HP Samsung S24 Ultra Wanita Cantik di Pancoran Mas Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |08:54 WIB
Bule Nekat Jambret HP Samsung S24 Ultra Wanita Cantik di Pancoran Mas Depok
DEPOK – Polisi menangkap spesialis jambret handphone berinisial MJJ alias Bule (23) saat hendak menjual barang curiannya dengan merk Samsung S24 Ultra di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur. Saat ini pelaku diamankan di Polsek Pancoran Mas.

Diketahui aksi penjambretan Bule viral di sejumlah media sosial usai menggasak handphone milik seorang wanita di Jalan Wijaya Kusuma VII RT 7/6, Depok Jaya, Pancoran Mas, Depok.

"Tangkapnya di PGC, dengan bukti pun jadi sudah mau restart handphone nya. Ya sudah mau dijual, sedang mau restart handphone tersebut. Iya betul saat mau menjual handphone curian tersebut," kata Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Hendra kepada wartawan, dikutip Minggu (19/1/2025).

Hendra menambahkan bahwa pelaku kerap kali beraksi di sejumlah wilayah Kota Depok. Menurutnya pelaku mengincar handphone korban yang manaruhnya di dashboard sepeda motor.

"Jadi, pelaku ini ya sering melakukan ya, sudah 4 TKP, yang pertama di Tapos wilayah Cimanggis, yang kedua Margonda Raya, dua-duanya di Margonda. ya selalu handphone, yang disimpan di dashboard motor, dipepet, kemudian diambil," ujarnya.

Hendra mengatakan sebagai barang bukti penangkapan telah disita Handphone Samsung S24 Ultra dengan taksiran Rp20 juta. Ia tengah memburu satu pelaku lagi yang ikut menggasak bareng Bule.

 

