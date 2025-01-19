Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News! Truk Kontainer Kecelakaan di Tol Bekasi, Gulungan Baja Berhamburan di Jalan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |10:30 WIB
A
A
A

JAKARTA - Sebuah truk kontainer mengalami kecelakaan di KM 14, Bekasi Barat Tol Jakarta-Cikampek pada, Minggu (19/1/2025) pagi. Adapun, truk itu membawa muatan gulungan baja.

Berdasarkan keterangan akun media sosial X @Ptjasamarga, kecelakaan tersebut terjadi di jalur 4 KM atau paling kanan ruas jalan tersebut.

"06.30 WIB #Tol_Japek Bekasi Barat KM 14+500 - Bekasi Timur KM 15+200 padat ada penanganan kecelakaan kendaraan Truk Trailer muatan gulungan baja di lajur 4/kanan," tulis @ptjasamarga

Sementara itu, dari video yang diunggah akun instagram @infobekasi, terdapat 7 gulung baja yang dibawa oleh truk itu. Nampak hanya tersisa satu gulung yang masih berbeda di atas truk, sedangkan sisanya berada di ruas jalan.

Akibatnya, arus lalu lintas  menjadi dan mengalami kemacetan panjang. Sebab pengendara yang mengarah ke Cikampek hanya bisa melintas di jalur satu dan dua.

Kerusakan akibat kecelakan ini terlihat pada bagian depan truk tersebut. Petugas Polisi, Jasa Marga dan mobil ambulance pun telah berada di lokasi.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
