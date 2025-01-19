Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kerugian Akibat Kebakaran Glodok Plaza Ditaksir Rp90,9 Miliar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |10:33 WIB
Kerugian Akibat Kebakaran Glodok Plaza Ditaksir Rp90,9 Miliar
Kerugian akibat kebakaran Gldok Plaza puluhan miliar rupiah (Foto : BPBD Jakarta)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan mengatakan bahwa penyebab kebakaran Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun, menurutnya taksiran kerugian akibat kebakaran di lantai 7, 8, dan 9 mencapai puluhan miliar.

"Dugaan penyebab masih dalam penyelidikan. Estimasi kerugian Rp90,9 miliar," kata Yohan dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025).

14 Orang Dilaporkan Hilang

Yohan mengatakan sampai saat ini terdapat 14 orang dilaporkan hilang dalam peristiwa kelam itu. Sedangkan sebanyak 8 kantong jenazah telah dievakuasi dan dilarikan ke RS Polri Kramatjati untuk proses identifikasi.

"Sebanyak 14 orang yang di nyatakan hilang berdasarkan keterangan keluarga dan rekan rekan korban yang melapor ke Poskotis. Untuk jumlah yang sudah di evakuasi berjumlah 8 kantong jenazah, sedang proses identifikasi di RS Polri Kramatjati," ujarnya.

Lebih lanjut, proses evakuasi pencarian korban masih terus dilakukan pada Minggu pagi ini.

"Untuk perkembangan identitas korban akan di informasikan lanjut setelah rilis data dari RS Polri Kramatjati. Disgulkarmat masih memantau kondisi bangunan dan masih dilakukan pencarian secara berkala," ungkapnya.

 


Telusuri berita news lainnya
