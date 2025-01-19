Pencarian Korban Kebakaran Glodok Plaza Dilanjutkan Hari Ini

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) kembali melakukan pencarian korban hilang dalam insiden kebakaran di Plaza Glodok, Jakarta Barat, pada Minggu (19/1/2025). Kebakaran hebat itu sebelumnya terjadi pada Rabu 15 Januari, sekira pukul 21.25 WIB.

"Pencarian (terhadap korban hilang) masih berlanjut. Pencarian hari ini dimulai pukul 09.00 WIB," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Mohamad Yohan saat dikonfirmasi.

14 Orang Dilaporkan Hilang

Dia menyampaikan dalam peristiwa ini, pihaknya menerima laporan 14 orang hilang. Sementara 8 jenazah telah dievakuasi.

"14 (orang dilaporkan hilang). 8 meninggal dunia sudah berhasil dievakuasi ke RS Polri Kramatjati," tuturnya.

Adapun api yang mengakibatkan kebakaran hebat diduga berasal dari lantai 7 atau tempat diskotik. Namun hal itu belum bisa dipastikan, sebab penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan polisi.

Dalam peristiwa ini, 9 orang sempat terjebak di lantai 7. Akan tetapi semua telah dipastikan selamat berkat evakuasi yang dilakukan tim pemadam kebakaran.