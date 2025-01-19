Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Museum Satria Mandala Diduga Akibat Korsleting Pemanas Kopi di Dapur

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |13:06 WIB
Kebakaran Museum Satria Mandala Diduga Akibat Korsleting Pemanas Kopi di Dapur
Kebakaran Museum Satia mandala (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Kebakaran melanda Museum Satria Mandala, Jalan Gatot Subroto, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Minggu (19/1/2025) sekitar pukul 10.58 WIB. Api berhasil dipadamkan pukul 12.25 WIB dengan mengerahkan 11 unit damkar dan 32 personil.

"Pengerahan 11 unit 32 personil, status pemadaman selesai atau hijau," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

1. Akibat Korsleting Listrik

Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari sebuah mesin air atau pemanas kopi dari ruang dapur.

"Dugaan penyebab sementara arus pendek dari mesin air/pemanas kopi di ruang dapur," ucapnya.

2. Tidak Ada Korban Jiwa

Dipastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kebakaran tersebut. Awalnya saksi atau pelapor melihat kepulangan asap dan langsung melapor ke damkar.

"Korban nihil. Pelapor sekitar pukul 10.28 WIB melihat kepulan asap dari gorong-gorong basement, lalu ketika pelapor melakukan pengecekan ditemukan sumber api di ruang dapur koperasi. Kemudian pelapor menghubungi Kantor sektor Tebet," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
