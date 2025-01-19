Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Truk Muatan Gulungan Besi Kecelakaan di Tol Bekasi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |13:22 WIB
Kronologi Truk Muatan Gulungan Besi Kecelakaan di Tol Bekasi
Kronologi Truk Muatan Gulungan Besi Kecelakaan di Tol Bekasi
A
A
A

JAKARTA - Truk bermuatan gulungan baja mengalami kecelakaan di KM 14, Bekasi Barat Tol Jakarta-Cikampek. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 06.01 WIB, Minggu (19/1/2025).

Kepala Unit Patroli Jalan Raya Tol Jakarta-Cikampek, Iptu Hendrik mengatakan kecelakaan ini diduga karena sopir truk kurang menjaga jarak aman berkendara. Hal itu menyebabkan sopir menabrak kendaraan yang ada di depannya.

"Kendaraan datang dari Jakarta menuju Cikampek di duga kurang jaga jarak aman sehingga menabrak kendaraan di depannya," kata Hendrik saat dihubungi.

Setelah mengalami kecelakaan ini, kendaraan yang ditabrak truk tersebut langsung pergi. "Anggota tiba di TKP kendaraan yang di depan sudah tidak ada," lanjutnya.

Kejadian ini, kata Hendrik tidak menimbulkan korban jiwa. Setelah selesai penanganan, kendaraan truk dan sang sopir kembali melanjutkan perjalanan. "Selesai dievakuasi barangnya kendaraan melanjutkan perjalanan," tuturnya.

Sementara itu, dari video yang diunggah akun instagram @infobekasi, terdapat 7 gulung baja yang dibawa oleh truk itu. Nampak hanya tersisa satu gulung yang masih berbeda di atas truk, sedangkan sisanya berada di ruas jalan.

 

