HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puing Bekas Kebakaran Glodok Plaza Mulai Dibersihkan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |14:27 WIB
Puing Bekas Kebakaran Glodok Plaza Mulai Dibersihkan
Puing bekas kebakaran Glodok Plaza mulai dibersihkan (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengelola Gedung Glodok Plaza membersihkan puing-puing bekas kebakaran hebat yang melanda pada Rabu 15 Januari 2025, malam di sejumlah lantai dasar. Perwakilan pengelola gedung, Angga Aditya mengatakan proses pembersihan puing telah dilakukan sejak Sabtu 18 Januari 2025.

"Sudah kita mulai dari kemarin ya, setelah asap sudah tidak ada, jadi sudah pandangannya sudah cukup jernih untuk kita masuk. Pembersihan sudah dilakukan dari kemarin," kata Angga kepada wartawan di Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat pada Minggu (19/1/2025).

Hari ini pihaknya menargetkan membersihkan di Lantai GF, 1 dan 2 akan selesai. "Pembersihan untuk puing-puing besarnya ya. Untuk air sih karena masih banyak tetesan, mungkin bertahap ya," imbuhnya.

Pantauan Okezone di lokasi, petugas gabungan dari Damkar, BPBD DKI Jakarta, dan jajaran Polsek Tamansari melakukan proses pencarian korban yang dilaporkan hilang.

Sekedar informasi, kebakaran hebat Glodok Plaza menimbulkan kerugian materil cukup besar akibat lantai 7, 8, dan 9 ludes terbakar. Tak hanya itu setidaknya 8 kantong jenazah telah dikumpulkan petugas evakuasi gabungan hingga Sabtu kemarin. 

Operasi pencarian korban hilang pun masih akan terus dilakukan, mengingat terdapat setidaknya 14 laporan korban hilang dalam musibah kebakaran itu.

Sebanyak 46 unit pemadam kebakaran termasuk unit Bronto Skylift dikerahkan dalam proses pemadaman dan evakuasi korban di Glodok Plaza. Setidaknya terdapat 9 orang berhasil diselamatkan menggunakan Bronto Skylift.

(Angkasa Yudhistira)

      
