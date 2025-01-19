Kisah Pilu di Balik Kebakaran Glodok Plaza, Suami Cari Istrinya yang Kerja Sebagai Kasir

Suami cari istrinya yang sempat melefon saat kebakaran teradi di Glodok Plaza (Foto : Istimewa/iNews)

JAKARTA - Seorang suami bernama Jauhari mencari keberadaan istrinya yang hilang dalam kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Saat kebakaran terjadi, sang suami sempat dihubungi istrinya.

Jauhari mencari istrinya ernama Ade Aryati (29) yang bekerja sebagai kasir di lantai 8 gedung tersebut.

Sejak peristiwa kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat, pada Rabu malam, Jauhari sudah berupaya mencari keberadaan istrinya yang diduga menjadi korban kebakaran.

Nasihat Sang Istri

Dengan raut wajah Lelah, Jauhari mengatakan sebelum peristiwa kebakaran, istrinya sempat memberikan nasihat kepadanya untuk selalu hati-hati saat bekerja.

Kemudian pada Rabu malam 15 Januari 2025, sekira pukul 23.00 WIB, Jauhari mengatakan, dirinya mendapat telefon dari istrinya yang mengabarkan ada kebakaran di tempatnya bekerja. Saat itu, Jauhari langsung menuju ke lokasi tempat.

"Namun, saat sampai di lokasi, saya sudah melihat kebakaran sudah membesar membakar Gedung Glodok Plaza," ujarnya, Minggu (19/1/2025).