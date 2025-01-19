Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Proses Pencarian Korban Hilang Kebakaran Glodok Plaza Terhambat Puing Reruntuhan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |14:52 WIB
Proses Pencarian Korban Hilang Kebakaran Glodok Plaza Terhambat Puing Reruntuhan
Kebakaran Glodok Plaza (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Proses pencarian korban hilang akibat musibah kebakaran Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat, hari ini, terhambat puing reruntuhan yang dapat membahayakan petugas gabungan.

Tim DVI Polda Metro Jaya, dr. Imam mengatakan bahwa tim gabungan menunggu pengelola gedung Glodok Plaza untuk membersihkan puing dan memeriksa struktur bangunan.

"Proses pencarian korban terhambat reruntuhan yang kalau kita masuk lagi membahayakan. Jadi kemungkinan kita akan maksimalkan sambil menunggu (pembersihan dan perapihan) dari pengelola gedung karena untuk mengetahui detail struktur bangunan," kata Imam saat ditemui di Glodok Plaza, Minggu (19/1/2025).

Sementara itu, Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifuddin mengatakan proses pencarian hari ini akan diakhiri pukul 16.00 WIB di bawah tanggungjawab Polsek Tamansari.

"Proses pencarian akan diakhiri pukul 16.00 WIB," ucap Syarifuddin.

