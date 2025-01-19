Bagian Tubuh Korban Kebakaran Glodok Plaza Banyak Tak Utuh

JAKARTA - Tim DVI Polri masih menunggu data dari antemortem untuk mengindentifikasi delapan kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat, akibat bagian tubuh banyak yang tidak utuh. Diketahui, hingga saat ini terdapat delapan kantong jenazah yang telah dievakuasi dari lokasi kebakaran tersebut.

"Kalau untuk korban yang teridentifikasi di rumah sakit karena masih menunggu data data dari antemortem, jadi masih belum. Karena yang didapatkan itu potongan tubuh jadi kita masih memproses semuanya. Banyak yang enggak utuh, kami banyak menemukan potongan-potongan tubuh," ujar Tim DVI Polda Metro Jaya, dr. Imam di Glodok Plaza, Minggu (19/1/2025).

Imam mengatakan, bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarga bisa mendatangi Pos Antemortem RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur, dengan membawa identitas korban.

"Yang pasti data ya dari Kartu Keluarga, KTP, kalau diperlukan nanti akan dilakukan proses tes DNA," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, kebakaran hebat Glodok Plaza menimbulkan kerugian materil cukup besar akibat lantai 7, 8, dan 9 ludes terbakar. Tak hanya itu setidaknya 8 kantong jenazah telah dikumpulkan petugas evakuasi gabungan hingga Sabtu kemarin.

Operasi pencarian korban hilang pun masih akan terus dilakukan, mengingat terdapat setidaknya 14 laporan korban hilang dalam musibah kebakaran itu.

Sebanyak 46 unit pemadam kebakaran termasuk unit Bronto Skylift dikerahkan dalam proses pemadaman dan evakuasi korban di Glodok Plaza. Setidaknya terdapat 9 orang berhasil diselamatkan menggunakan Bronto Skylift.

(Angkasa Yudhistira)