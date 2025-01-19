Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bagian Tubuh Korban Kebakaran Glodok Plaza Banyak Tak Utuh

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |15:03 WIB
Bagian Tubuh Korban Kebakaran Glodok Plaza Banyak Tak Utuh
Bagian Tubuh Korban Kebakaran Glodok Plaza Banyak Tak Utuh (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim DVI Polri masih menunggu data dari antemortem untuk mengindentifikasi delapan kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat, akibat bagian tubuh banyak yang tidak utuh. Diketahui, hingga saat ini terdapat delapan kantong jenazah yang telah dievakuasi dari lokasi kebakaran tersebut.

"Kalau untuk korban yang teridentifikasi di rumah sakit karena masih menunggu data data dari antemortem, jadi masih belum. Karena yang didapatkan itu potongan tubuh jadi kita masih memproses semuanya. Banyak yang enggak utuh, kami banyak menemukan potongan-potongan tubuh," ujar Tim DVI Polda Metro Jaya, dr. Imam di Glodok Plaza, Minggu (19/1/2025).

Imam mengatakan, bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarga bisa mendatangi Pos Antemortem RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur, dengan membawa identitas korban.

"Yang pasti data ya dari Kartu Keluarga, KTP, kalau diperlukan nanti akan dilakukan proses tes DNA," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, kebakaran hebat Glodok Plaza menimbulkan kerugian materil cukup besar akibat lantai 7, 8, dan 9 ludes terbakar. Tak hanya itu setidaknya 8 kantong jenazah telah dikumpulkan petugas evakuasi gabungan hingga Sabtu kemarin. 

Operasi pencarian korban hilang pun masih akan terus dilakukan, mengingat terdapat setidaknya 14 laporan korban hilang dalam musibah kebakaran itu.

Sebanyak 46 unit pemadam kebakaran termasuk unit Bronto Skylift dikerahkan dalam proses pemadaman dan evakuasi korban di Glodok Plaza. Setidaknya terdapat 9 orang berhasil diselamatkan menggunakan Bronto Skylift.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178900//mobil_jaklingko_terbakar-VASw_large.jpg
Mobil JakLingko Terbakar di Cipinang, Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177331//bengkel_mobil_terbakar-vy7P_large.jpg
Bengkel Mobil di Kembangan Terbakar, 15 Unit Mobil Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176857//kebakaran-d8lY_large.jpg
Empat Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah Semi Permanen di Pademangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176822//kebakaran-x9gl_large.jpg
Sejumlah Rumah Semi Permanen di Pademangan Terbakar akibat Pembakaran Tembaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176599//kebakaran_di_penjaringan-jBeT_large.jpg
Kebakaran Rumah Tinggal di Penjaringan, 5 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176322//kebakaran_di_pancoran-gAaQ_large.jpg
Tragis! Bocah 11 Tahun Tewas Terjebak Kebakaran di Pengadegan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement