Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bung Towel Lapor Polisi, Ngaku Diancam Disiram Air Keras dan Anaknya Hendak Diculik

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |16:09 WIB
Bung Towel Lapor Polisi, Ngaku Diancam Disiram Air Keras dan Anaknya Hendak Diculik
Bung Towel lapor polisi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi (LP) dari pengamat sepakbola, Tommy Welly atau Bung Towel. Laporan tersebut terkait dengan dugaan doxing yang dialaminya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyebutkan, laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/397/I/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 17 Januari 2025.

“Pelaku dalam lidik,” kata Ade Ary dalam keterangannya Minggu (19/1/2025).

Terjadi 17 Desember 2024

Ade Ary menjelaskan, dugaan doxing yang dialami Bung Towel terjadi pada tanggal 17 Desember 2024 silam. Diduga, Bung Towel mendapat doxing berupa penyebaran data pribadi, pencemaran nama baik dan pengancaman.

“Yang mana terdapat ancaman bahwa korban akan disiram air keras, anak akan diculik yang ditujukan kepada korban oleh beberapa akun Instagram diduga milik pelaku. Di mana postingan tersebut membuat korban merasa tidak nyaman. Atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan dan diancam,” imbuh dia.

Adapun Bung Towel melaporkan pelaku dengan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 A Dan atau Pasal 65 Jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ancaman Tommy Welly Bung Towel
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175209//jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_malam_ini_afc-30b1_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini: Wajib Menang, Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/36/3151647//inez_angelina_welly-A5OQ_large.jpg
Anak Bung Towel Masuk Daftar 5 Pemain Terbaik Putri NBA Rising Stars Invitational
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/51/3126309//bung_towel-gUaN_large.jpg
Bung Towel Minta Realistis soal Peluang Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026: Harus Incar Ronde 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/51/3121947//timnas_indonesia-zSvb_large.jpg
Tanggapan Bung Towel soal Usulan Naturalisasi Ahmad Dhani: Sudah Offside!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/40/3121642//tim_bulu_tangkis_indonesia-aUZl_large.jpg
Bung Towel Beberkan Alasan Brasil Tak Pernah Tertarik Naturalisasi Atlet Indonesia untuk Hasilkan Pebulutangkis Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/51/3106197//bung_towel-o8n5_large.jpg
3 Kritikan Pedas Bung Towel ke Shin Tae-yong, Nomor 1 soal Piala AFF 2024!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement