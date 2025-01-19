Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pencarian Korban Hilang Kebakaran Glodok Plaza Dilanjutkan Besok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |16:57 WIB
Pencarian Korban Hilang Kebakaran Glodok Plaza Dilanjutkan Besok
Pencarian korban kebakaran Glodok Plaza (Foto: M Refi Sandi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Proses pencarian korban hilang akibat musibah kebakaran Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat pada Minggu (19/1/2025) dihentikan sementara. Proses pencarian akan dilanjutkan kembali sekaligus proses pembersihan material yang terbakar pada Senin 20 Januari 2025 besok.

"Sore ini (proses pencarian) sudah dihentikan. Besok pagi dilanjutkan kembali pembersihan dan pencarian," ujar Kapolsek Metro Tamansari, Kompol Riyanto saat dikonfirmasi, Minggu.

Sekadar informasi, kebakaran hebat Glodok Plaza menimbulkan kerugian materil cukup besar akibat lantai 7, 8, dan 9 ludes terbakar. Tak hanya itu, setidaknya 8 kantong jenazah telah dikumpulkan petugas evakuasi gabungan hingga Sabtu 18 Januari kemarin. 

Operasi pencarian korban hilang pun masih akan terus dilakukan, mengingat terdapat setidaknya 14 laporan korban hilang dalam musibah kebakaran itu.

Sebanyak 46 unit pemadam kebakaran termasuk unit Bronto Skylift dikerahkan dalam proses pemadaman dan evakuasi korban di Glodok Plaza. Setidaknya terdapat 9 orang berhasil diselamatkan menggunakan Bronto Skylift.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/338/3116201/kebakaran-ZgvY_large.jpg
Polisi Tak Temukan Korban Baru di Kebakaran Glodok Plaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/338/3116097/kebakaran-WgyA_large.jpg
Kebakaran Glodok Plaza, Hasil Labfor Ungkap Asal Api dari Videotron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/338/3109390/kebakaran-xkuK_large.jpg
Breaking News! 3 Jenazah Wanita Korban Kebakaran Glodok Plaza Teridentifikasi, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/338/3108519/kebakaran_glodok_plaza-nBDN_large.jpeg
1 Jasad Korban Kebakaran Glodok Plaza yang Baru Ditemukan Langsung Dibawa ke RS Polri untuk Diidentifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/338/3108471/kebakaran-LYzU_large.jpg
Pencarian Korban Hilang Kebakaran Glodok Plaza Belum Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/338/3107859/kebakaran-U3VS_large.jpg
Terima Jenazah, Tangis Ibunda Korban Kebakaran Glodok Plaza Oshima Yukari Pecah di RS Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement