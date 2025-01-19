Pencarian Korban Hilang Kebakaran Glodok Plaza Dilanjutkan Besok

JAKARTA - Proses pencarian korban hilang akibat musibah kebakaran Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat pada Minggu (19/1/2025) dihentikan sementara. Proses pencarian akan dilanjutkan kembali sekaligus proses pembersihan material yang terbakar pada Senin 20 Januari 2025 besok.

"Sore ini (proses pencarian) sudah dihentikan. Besok pagi dilanjutkan kembali pembersihan dan pencarian," ujar Kapolsek Metro Tamansari, Kompol Riyanto saat dikonfirmasi, Minggu.

Sekadar informasi, kebakaran hebat Glodok Plaza menimbulkan kerugian materil cukup besar akibat lantai 7, 8, dan 9 ludes terbakar. Tak hanya itu, setidaknya 8 kantong jenazah telah dikumpulkan petugas evakuasi gabungan hingga Sabtu 18 Januari kemarin.

Operasi pencarian korban hilang pun masih akan terus dilakukan, mengingat terdapat setidaknya 14 laporan korban hilang dalam musibah kebakaran itu.

Sebanyak 46 unit pemadam kebakaran termasuk unit Bronto Skylift dikerahkan dalam proses pemadaman dan evakuasi korban di Glodok Plaza. Setidaknya terdapat 9 orang berhasil diselamatkan menggunakan Bronto Skylift.

(Arief Setyadi )