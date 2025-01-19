Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Identitas Koboi Kemang yang Ternyata Oknum Anggota TNI

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |17:26 WIB
Ini Identitas Koboi Kemang yang Ternyata Oknum Anggota TNI
Viral oknum TNI ancam menembak di Kemang (Foto: Ist)
JAKARTA - Seorang pria yang membawa senjata saat ribut di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan merupakan oknum anggota TNI. Pria tersebut berdinas di Rindam III Siliwangi.

“Memang benar yang bersangkutan anggota Kodam III/Siliwangi. Bertugas di Rindam III/Siliwangi,” kata Kapendam Siliwangi Kolonel Inf Davy Darma Putra kepada wartawan Minggu (19/1/2025).

Davy menuturkan, oknum tersebut berinisial Prada SA. Dia menambahkan, saat itu oknum tersebut berada di Jakarta dengan alasan urusan keluarga.

“(Identitas oknum) Prada SA. Izinnya ada urusan keluarga,” ujar dia.

Diperiksa Denpom Jaya

Sebelumnya,  Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengungkapkan, seseorang yang membawa senjata saat ribut di kawasan Kemang, Jakarta Selatan merupakan anggota Kodam III/Siliwangi. Saat ini, oknum tersebut diperiksa di Denpom Jaya, Cijantung.

"Saat ini, yang bersangkutan sudah diamankan di Denpom Jaya/2 di Cijantung untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan kejadian tersebut,” kata Wahyu, Minggu.

 

penembakan tni viral
