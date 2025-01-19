Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prada SA, Oknum TNI yang Acungkan Senpi di Kemang Izin ke Jakarta Urusan Keluarga

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |18:14 WIB
Prada SA, Oknum TNI yang Acungkan Senpi di Kemang Izin ke Jakarta Urusan Keluarga
Ilustrasi penembakan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - TNI membenarkan bahwa pria yang yang membawa senjata saat ribut di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan merupakan Prada SA prajurit yang berdinas di Kodam III/Siliwangi. Prada SA izin ke Jakarta untuk urusan keluarga.

“Kalau info dari satuannya, yang bersangkutan izin ke Jakarta untuk kepentingan keluarga,” kata Kapendam Siliwangi Kolonel Inf Davy Darma Putra, Minggu (19/1/2025).

Ia menuturkan, Prada SA berangkat ke Jakarta saat libur bertugas. “Kebetulan kan hari libur juga. Jadi Jumat sore setelah jam kantor, yang bersangkutan izin berangkat ke Jakarta,” ujar dia.

Saat ini, Prada SA sudah diamankan di Denpom Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. “Kami atas nama pimpinan memohon maaf apabila tindakan oknum prajurit tersebut merugikan dan menyakiti hati masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, aksi koboi jalanan terjadi di kawasan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan pada Jumat, 17 Januari 2025. Pria yang mengaku-aku sebagai oknum TNI mengacungkan sepi hingga melepaskan tembakan.

"Keterangan tukang parkir situ awalnya dia (terduga pelaku) kan jalan, mungkin kehalangan karena bubaran (pengunjung) dari Kafe Bablas itu, terus marah ke tukang parkir gitu, ngeluarin kayak diduga senpi, kita belum memastikan senpi atau bukan," ujar Kanit Reskrim Polsek Mampang, AKP Iwan. Sabtu 18 Januari 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
penembakan koboi kemang tni viral
