RS Polri Terima Sampel Keluarga 14 Orang Hilang di Kebakaran Glodok Plaza

JAKARTA - Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati telah menerima sampel DNA dari keluarga korban kebakaran Glodok Plaza. Akibat kebakaran hebat yang melanda pada Rabu 15 Januari lalu, mengakibatkan 14 orang dilaporkan hilang.

"Iya sampai hari ini tadi kita menerima total 14 keluarga yang anggota keluarganya diduga menjadi korban kebakaran Glodok Plaza," ucap Kabid DVI Rodokpol Pusdokkes Mabes Polri Kombes Ahmad Fauzi di RS Polri, Minggu (19/1/2025).

Pengambilan sampel DNA ini diambil dari keluarga dekat di antaranya kakak, adik, atau orang tua dari korban. Sampel DNA diambil dari mukosa di rongga mulut.

"Ya macam-macam tadi, biasanya swab mukosa mulut, bukan air liur ya, swab mukosa mulut, ya sejauh ini itu saja," tuturnya.

Ia mengaku, keluarga korban yang telah diambil sampel DNA sesuai dengan laporan nama-nama orang yang hilang akibat kejadian tersebut. "Sejauh ini nama-nama yang dilaporkan cocok dengan data yang tersebar selama ini," sambungnya.