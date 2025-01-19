Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Minibus Hantam Rumah di Cibungbulang Bogor, Lansia Tewas Mengenaskan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |20:40 WIB
Minibus Hantam Rumah di Cibungbulang Bogor, Lansia Tewas Mengenaskan
Minibus hantam rumah warga di Bogor (Foto: Putra R/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Minibus mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Cimanggu, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mobil tersebut menghantam rumah dan menyebabkan satu orang meninggal dunia.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.00 WIB. Awalnya, minibus Grand Max B 203 PL yang dikemudikan oleh NI sedang bergerak dari arah dalam pesantren menuju Jalan Desa Cimanggu.

"Di TKP bergerak lurus jatuh ke rumah warga yang jaraknya dengan jalan kurang lebih 2 meteran," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025).

Minibus terguling mengenai rumah warga. Nahas, seorang perempuan lanjut usia yang berada di depan rumahnya menjadi korban dalam kejadian ini.

"Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Dalam kejadian ini, perempuan yang diketahui berinisial RI itu meninggal dunia di RSUD Leuwiliang. Polisi yang mendapat laporan bergegas menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan lainnya.

"Korban meninggal dunia satu orang, kerugian materi sekitar Rp 5 juta," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement