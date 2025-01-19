Minibus Hantam Rumah di Cibungbulang Bogor, Lansia Tewas Mengenaskan

BOGOR - Minibus mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Cimanggu, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mobil tersebut menghantam rumah dan menyebabkan satu orang meninggal dunia.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.00 WIB. Awalnya, minibus Grand Max B 203 PL yang dikemudikan oleh NI sedang bergerak dari arah dalam pesantren menuju Jalan Desa Cimanggu.

"Di TKP bergerak lurus jatuh ke rumah warga yang jaraknya dengan jalan kurang lebih 2 meteran," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025).

Minibus terguling mengenai rumah warga. Nahas, seorang perempuan lanjut usia yang berada di depan rumahnya menjadi korban dalam kejadian ini.

"Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Dalam kejadian ini, perempuan yang diketahui berinisial RI itu meninggal dunia di RSUD Leuwiliang. Polisi yang mendapat laporan bergegas menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan lainnya.

"Korban meninggal dunia satu orang, kerugian materi sekitar Rp 5 juta," pungkasnya.



(Arief Setyadi )